Football – Une affluence record mais un nouveau revers pour la Suisse Devant plus de 10’000 spectateurs, les Suissesses se sont inclinées contre l'Angleterre pour leur dernier match de préparation avant l’Euro (0-4). Elles ont tenu une mi-temps. Florian Paccaud Zurich

Géraldine Reuteler laisse éclater sa frustration. Keystone

L’équipe de Suisse a relevé la tête jeudi, lors de sa dernière sortie avant l’Euro, qui débute mercredi prochain en Angleterre (6-31 juillet). Malgré une défaite 0-4 face au futur hôte de la compétition, la troupe de Nils Nielsen a présenté durant les 45 premières minutes un meilleur visage que lors de la déroute contre l’Allemagne (0-7), vendredi dernier. Une rencontre amicale qui s’est tenue devant 10’022 spectateurs au Letzigrund.

Les Suissesses ont connu une entame de partie très difficile. Mal organisées durant les 10 premières minutes, elles ont laissé beaucoup d’espaces aux visiteuses, qui se sont créées trois grosses occasions d’ouvrir le score. Mais Seraina Friedli, titularisée pour pallier la blessure de Gaëlle Thalmann, s’est montrée impériale devant ses filets. Et quand la gardienne argovienne a été battue par une tête de Rachel Daly, c’est Ana-Maria Crnogorcevic qui a sauvé sur la ligne (31e).

Au niveau de la maîtrise du ballon, les joueuses de Nils Nielsen sont progressivement montées en régime. Mais, comme souvent en 2022, elles ont peiné à se montrer dangereuses offensivement parlant. Seuls des centres de Ramona Bachmann et de la Genevoise Sandy Maendly ont fait vibrer les 10’022 spectateurs présents au Letzigrund en première période. Un nouveau record pour l’équipe nationale féminine, battant largement celui réalisé en avril dernier à Thoune, face à l’Italie (6281).

Deuxième période à sens unique

Après la pause, avec les sorties de Lia Wälti et Crnogorcevic, les choses se sont compliquées pour les Helvètes. Bien décidées à fêter une victoire avant le début de leur tournoi, les Anglaises ont mis une énorme pression. Et les buts ont commencé à tomber: Russo de la tête (56e), Stanway sur un penalty généreusement accordé (74e), England (76e) et Scott (90e+3) toutes deux de la tête, ont concrétisé au tableau d’affichage la domination des protégées de Sarina Wiegman.

L’équipe de Suisse débarquera donc la semaine prochaine en Angleterre sans aucune victoire au compteur cette année. Elle devra réaliser plusieurs exploits pour se sortir d’un groupe C qui comporte le Portugal (invitée à la place de la Russie), la Suède (meilleure équipe européenne du classement FIFA) et les Pays-Bas (championnes d’Europe en titre). Une victoire le 9 juillet contre les Lusitaniennes sera nécessaire pour lancer son tournoi. Et faire rêver les fans, toujours plus nombreux à soutenir les Suissesses.

Suisse - Angleterre 0-4 (0-0) Afficher plus Letzigrund, 10’022 spectateurs. Buts: 56e Russo 0-1. 74e Stanway (pén) 0-2. 76e England 0-3. 93e Scott 0-4. Suisse: Friedli; Maritz (79e Rinast), Bühler, Calligaris, Aigbogun; Sow, Wälti (46e Marti), Maendly (79e Xhemaili); Crnogorcevic (46e Mauron), Bachmann (65e Humm), Reuteler (87e Terchoun). Entraîneur: Nils Nielsen. Angleterre: Earps; Daly, Bright, Williamson, Greenwood (62e Carter); Walsh, Stanway (80e Scott); Mead (62e Kelly), Kirby (62e Toone), Hemp (75e Parris); Russo (62e England). Entraîneure: Sarina Wiegman. Avertissements: 44e Calligaris. 45e Russo. 69e Stanway. Notes: La Suisse sans Gaëlle Thalmann ni Rahel Kiwic (ménagées). Blessée au poignet, Bachmann doit sortir du terrain (62e).

Florian Paccaud, titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.