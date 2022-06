Première vaudoise – Une alarme pour détecter les laves torrentielles Après les intempéries de 2018, un système novateur composé de câbles et d’un radar vient compléter les mesures prises à l’époque sur deux tronçons des Alpes vaudoises. Karim Di Matteo

En janvier 2018, un ruisseau était sorti de son lit dans les gorges du Pissot, laissant une coulée de boue sur la route. Le nouveau système du Canton veut prévenir ce genre d’incident à l’avenir dans le secteur et celui du Frachey, sur la route des Diablerets. 24 heures/Chantal Dervey

Les pluies incessantes de janvier 2018 et la fonte des neiges avaient mis les autorités vaudoises sur les dents. Des laves torrentielles sur le secteur du Frachey – sur la route menant aux Diablerets – et entre L’Étivaz et Château-d’Œx leur avaient particulièrement donné du fil à retordre. Les torrents du Frachey et du Pissot, au niveau du lieu-dit Vieille Combe, étaient sortis de leur lit. Tous deux sont fichés comme étant de plus en plus fréquemment touchés par des laves torrentielles.