Réseaux sociaux – Une alerte enlèvement d’enfant bientôt sur Instagram? La fonctionnalité va être implémentée dans un premier temps dans 25 pays. La Suisse doit encore patienter… Opinion Lorraine Fasler

En cas d’enlèvement d’enfants, la réactivité et la diffusion à large échelle de l’avis de recherche par différents canaux sont des éléments décisifs. AFP (Archives)

On le sait, en cas d’enlèvement d’enfants, la réactivité et la diffusion à large échelle de l’avis de recherche sont des éléments décisifs. Et les réseaux sociaux sont des courroies de communication souvent efficaces, afin de retrouver des disparus. Mais encore faut-il avoir les outils adaptés.

Fonctionnement par géolocalisation

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, l’a annoncé le 1er juin, le réseau social va mettre en place le système Alerte enlèvement au sein même de son application. Les utilisateurs seront avertis en fonction de leur géolocalisation, c’est-à-dire si une alerte a été déclenchée dans leur région.

La mise en place se fera par vagues, avec une activation prioritaire aux États-Unis (en cas d’alerte Amber), puis dans ces 24 autres pays, au cours des semaines à venir: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Équateur, Grèce, Guatemala, Irlande, Jamaïque, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Roumanie, Taïwan, Ukraine et Royaume-Uni.

Il faudra donc encore patienter pour voir la fonctionnalité apparaître en Suisse, mais on est en droit de se réjouir et de considérer que ce n’est qu’une affaire de temps. Instagram assure en effet faire le nécessaire pour que cette option arrive plus tard dans d’autres pays.

Concrètement, en cas de disparition, l’alerte apparaîtra directement sur le fil d’actualité des utilisateurs, en affichant un encart de grande taille comportant des informations telles que des photos de l’enfant, son nom, le dernier endroit où il a été vu. Un numéro de téléphone sera aussi mentionné.

Comme le souligne le magazine «Neonmag», «scroller dans son lit pourrait bien se révéler utile, après tout».

