Commémoration – Une allée lausannoise pour un comte grec La Municipalité souhaite honorer Ioannis Kapodistrias, éminent diplomate né à Corfou, dont le buste trône à Ouchy depuis 2009, non loin de celui de Jean-Pascal Delamuraz. Laurent Antonoff

C’est devant la statue de Loannis Kapodistrias» à Ouchy qu’une allée devrait être baptisée à son nom. VANESSA CARDOSO/24HEURES 24 HEURES

Si elle figurait sur le plateau du Monopoly Lausanne, ce ne serait pas l’artère qui coûterait le plus cher. Ce n’est d’ailleurs qu’une simple allée que la Municipalité soumet ces jours à l’enquête publique. Son nom: l’allée Ioannis-Kapodistrias, du nom d’un diplomate éminent né à Corfou en 1776 et dont le buste a été érigé sur les quais d’Ouchy en 2009, non loin de celui de Jean-Pascal Delamuraz. Mais que fait donc ce comte grec au bord du lac?

C’est que Ioannis Kapodistrias a joué un rôle déterminant dans l’histoire de la Suisse, et en particulier dans la création du canton de Vaud, lors du Congrès de Vienne en 1814 et 1815. «L’homme, diplomate au service de l’empire russe, avait reçu du tsar Alexandre Ier, protecteur et promoteur de l’indépendance suisse, l’instruction de «sauver la Suisse et d’en faire un pays neutre», peut-on lire sur le site de la Confédération. Premier président de la Grèce indépendante en 1827, Ioannis Kapodistrias est mort assassiné en 1831.