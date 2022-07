Votation du 25 septembre – Une alliance de femmes dit oui à l’AVS 21 Des représentantes de plusieurs partis soulignent que la réforme permet de stabiliser le premier pilier et de maintenir le niveau des rentes.

Les syndicats et la gauche ont lancé un référendum contre la réforme de l’AVS. Le premier pilier ne doit pas être assaini sur le dos des femmes, argumentent les opposants. KEYSTONE/Christian Beutler

Une alliance de femmes de partis de droite dit un oui «convaincu» à la réforme de l’AVS soumise au peuple le 25 septembre. Mais la retraite à 65 ans doit être compensée par de meilleures rentes et l’égalité salariale, réclament-elles.

Avec l’AVS 21, le Conseil fédéral et le parlement ont présenté une réforme qui permet de stabiliser le premier pilier et de maintenir le niveau des rentes, a souligné l’alliance lundi devant la presse à Berne. Les mesures centrales sont l’harmonisation de l’âge de la retraite à 65 ans pour les deux sexes ainsi que l’augmentation de la TVA de 0,4%.

«Une amélioration ne sera toutefois pas obtenue si les femmes prennent leur retraite plus tôt, mais seulement si leurs revenus sont plus élevés et mieux assurés.» Céline Amaudruz, conseillère nationale (UDC/GE)

Les bas salaires et le travail à temps partiel suite à la prise en charge de soins dans la famille qui ne génèrent pas de rente désavantagent les femmes avant et après la retraite.

«Une amélioration ne sera toutefois pas obtenue si les femmes prennent leur retraite plus tôt, mais seulement si leurs revenus sont plus élevés et mieux assurés. Il faut une véritable égalité maintenant», estime la conseillère nationale Céline Amaudruz (UDC/GE).

Céline Amaudruz à Berne, le 10 mai 2022. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Une véritable égalité implique aussi de meilleures rentes de caisse de pension pour les faibles revenus et le travail à temps partiel. Si les femmes et les hommes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne les rentes AVS, ce n’est toujours pas le cas à l’égard du deuxième pilier.

«Dans le cadre de la réforme de la LPP en cours, les rentes des caisses de pension pour le travail à temps partiel et les faibles revenus doivent être améliorées de manière substantielle; avec une déduction de coordination en pourcentage, nous obtenons la même qualité d’assurance», explique la conseillère nationale Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR/SG).

L’alliance identifie également un potentiel d’amélioration dans les conditions-cadres et le financement de l’accueil de la petite enfance. Une garde d’enfants extrascolaire abordable et de qualité aiderait les femmes à rester actives et mieux assurées à la retraite, illustre Christina Bachmann-Roth, présidente des femmes du Centre.

Les syndicats et la gauche ont lancé un référendum contre la réforme de l’AVS. Le premier pilier ne doit pas être assaini sur le dos des femmes, qui gagnent déjà moins que les hommes et qui sont désavantagées en matière de rentes, argumentent les opposants à la réforme.

ATS

