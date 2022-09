Assurances sociales – Une alliance de jeunes de gauche rejette la réforme de l’AVS Le président de la Jeunesse socialiste a lancé mercredi un appel: «Rejetez cette réforme!» Le texte sera soumis au peuple le 25 septembre.

Nicola Siegrist a lancé mercredi un appel à ses compatriotes. (Photo d’archives) KEYSTONE/Alessandro della Valle

La réforme de l’AVS soumise au peuple le 25 septembre est antisociale, se fait sur le dos des femmes et est mauvaise pour le climat, estime mercredi l’Alliance des jeunes pour des retraites solidaires. Elle appelle tout le monde, y compris les jeunes et les hommes, à la rejeter.

L’AVS doit être renforcée et non affaiblie, souligne dans un communiqué cette alliance composée des jeunes socialistes et des jeunes Verts ainsi que de représentants de la jeunesse syndicale, de la grève féministe et de la grève du climat. Elle a présenté mercredi à Berne ses arguments contre les deux volets de la réforme de l’AVS.

Avec l’augmentation jugée antisociale de la TVA et la menace de l’âge de la retraite à 67 ans, les hommes ont suffisamment de raisons de rejeter la réforme. Cité dans le communiqué, le président de la Jeunesse socialiste, Nicola Siegrist, a lancé un appel à ses compatriotes: «Rejetez cette réforme! Faites-le pour vous, mais aussi et surtout pour vos amies, pour vos mères, pour vos filles».

Léa Zigler, syndicaliste et représentante de la Grève féministe, a relevé que la réforme n’a rien de féministe. Elle a rappelé qu’une femme sur quatre n’a que l’AVS pour vivre et leurs rentes sont en moyenne 37% inférieures à celles des hommes, résultat des inégalités salariales et de la non-reconnaissance du travail du «care» non rémunéré, soit la prise en charge, les soins et les travaux ménagers accomplis pour des enfants et des adultes.

Impact environnemental négatif

La réforme prévoit une économie de 10 milliards sur le dos des femmes. Sur la même période, c’est le montant que l’AVS ne perçoit pas par le biais de ses cotisations à cause des inégalités salariales, a-t-elle ajouté, selon la version écrite de son discours.

Pour la co-présidente des Jeunes Verts Margot Chauderna, il existe d’autres façons plus égalitaires et acceptables socialement de réformer l’AVS que le projet proposé. Et de mentionner une augmentation des cotisations, une hausse de la part de financement de l’État dans l’AVS et la fusion des premier et deuxième piliers en un système de retraite fonctionnant selon le système de répartition de l’AVS.

La militante de la grève du climat Annika Lutzke a, pour sa part, souligné l’impact environnemental négatif de la réforme. Celle-ci ne garantit en aucun cas les rentes, mais renforce plutôt le deuxième pilier. Ce dernier est, d’une part, difficilement accessible pour les femmes et les personnes à faible revenu, d’autre part, il s’appuie sur la croissance économique et les marchés financiers, favorisant ainsi des projets néfastes pour l’environnement, a-t-elle détaillé.

ATS

