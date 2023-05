Urbanisme à Yverdon-les-Bains – Une alliance réclame un parking souterrain à 1000 places Une association fraîchement créée va déposer une initiative populaire communale. Son but? Récupérer les 570 places retranchées du projet par la Municipalité. Frédéric Ravussin

Le redimensionnement du projet de parking souterrain à la place d’Armes engendre la création d’une association dont le but est de déposer une initiative populaire communale. JEAN-PAUL GUINNARD

«Si on supprime 980 places en surface, on en met autant en souterrain.» La phrase claque comme un slogan. Elle résume en tout cas parfaitement l’état d’esprit qui habite les membres du Collectif aménagement et parking place d’Armes (CAPPA). Créée à Yverdon le 1er mai dernier, cette association a dévoilé mercredi à la presse ses intentions, limpides: demander l’avis du peuple entre un parking souterrain (à construire) à 1000 places, comme voté par le Conseil en 2019, ou à 430, comme revu à la baisse par la nouvelle majorité municipale de gauche l’automne dernier.