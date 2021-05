Crise du coronavirus – Une alliance sociale demande des mesures contre la pauvreté Des organisations actives dans la prévention et la lutte contre la pauvreté ont présenté jeudi leurs revendications.

Une alliance de 26 organisations dénonce le fait que la crise liée au coronavirus frappe deux fois plus fort les personnes en situation de pauvreté (photo d’illustration). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La crise liée au coronavirus frappe deux fois plus fort les personnes en situation de pauvreté: une alliance de 26 organisations soumet ses revendications pour la lutte contre ce phénomène. Elles ont présenté jeudi devant la presse leurs revendications.

Les organisations actives dans la prévention et la lutte contre la pauvreté demandent aux responsables politiques d’assurer aux plus frappés par la crise une existence dans la dignité, la formation comme protection contre la pauvreté et la consolidation du travail social.

Des améliorations concrètes dans ces trois domaines permettraient d’améliorer la participation de toute la population à la vie sociale, culturelle, politique et économique, a souligné Stéphane Beuchat, d’AvenirSocial.

Travailleurs sociaux épuisés

Mais un changement de paradigme social et politique est aussi nécessaire. Les personnes en situation de pauvreté disposent de connaissances irremplaçables. Leur voix et leur expertise sont indispensables pour le développement d’une politique générale visant à prévenir la pauvreté.

Un soutien digne des personnes en situation de pauvreté dépend du travail de professionnels bien formés. Or ces derniers sont épuisés en raison du trop grand nombre de dossiers et de mandats, du personnel insuffisant, de la trop grande pression, d’une importante fluctuation et de conditions de travail incertaines.

Les travailleurs sociaux ont atteint leurs limites, estime Stéphane Beuchat. Des charges supplémentaires seraient intenables et il est urgent de mettre à disposition davantage de ressources sous la forme de personnel et de moyens financiers, avance-t-il.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.