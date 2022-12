Chronique déco – Une ambiance de Fêtes au naturel Tous les mois, retrouvez des conseils pratiques de professionnelles pour embellir l’intérieur de votre logement. Morgane Züger - Architecte d'intérieur

Un exemple de table de fête. ATELIER ZüGER

Les Fêtes approchent. Les préparatifs vont bon train. Mais avant d’accueillir vos convives, il faut encore ajouter un soupçon de magie à votre ambiance intérieure. Si historiquement les fleurs séchées et en papier, les étoiles en paille et les pommes rouges ornaient nos maisons et les sapins, nous trouvons désormais beaucoup de babioles en tous genres dans les commerces.