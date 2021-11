Action coup de poing à Lausanne – Une amende de 600 francs pour avoir paralysé l’aéroport La seule adulte qui avait encadré des jeunes militants climatiques de XR Youth, lors du blocage de La Blécherette en été 2020, vient d’être condamnée. Laurent Antonoff

Les jeunes militants voulaient dénoncer un trafic aérien «inutile». DR

C’est une action coup de poing dont le but était de dénoncer un trafic aérien «inutile». Elle avait été retentissante. En juillet 2020 à 7 h 30, des individus masqués et portant des combinaisons avaient pénétré dans l’aéroport de la Blécherette à Lausanne, tagué le tarmac et déversé de l’huile rouge afin d’empêcher les avions de décoller.

Une mise en scène revendiquée par XR Youth, la branche jeunesse du mouvement écologique Extinction Rebellion. Cinq ados âgés de 15 à 17 ans, et une personne majeure de 20 ans, avaient été arrêtés alors qu’ils quittaient les lieux. L’adulte vient d’être condamnée.