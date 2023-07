États-Unis – Une Américaine et son enfant kidnappés en Haïti, selon une ONG Jeudi soir, une Américaine et son enfant ont été kidnappés à Port-au-Prince.

Une Américaine et son enfant ont été kidnappés cette semaine en Haïti, a annoncé samedi une organisation chrétienne, au moment où les États-Unis ont ordonné le départ de leur personnel non essentiel de ce pays en raison de l’insécurité.

«Nous pouvons confirmer qu’Alix Dorsainvil, l’épouse de notre directeur, et leur enfant ont été kidnappés jeudi 27 juillet au matin sur notre site près de Port-au-Prince», indique l’organisation El Roi Haiti dans un communiqué. Sollicité par l’AFP, le département d’État américain a dit être «au courant d’informations sur l’enlèvement de deux ressortissants américains en Haïti». «Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes et continuerons à travailler avec elles», a-t-il ajouté.

Selon l’ONG, Alix Dorsainvil est infirmière et «travaillait sans relâche (…) pour soulager les personnes qui souffrent», «au nom de Jésus». C’est «une personne profondément aimante et pleine de compassion qui considère Haïti comme étant chez elle et le peuple haïtien comme sa famille et ses amis», affirme l’organisation.

Jeudi soir, soit le jour de l’enlèvement de l’Américaine et de son enfant, les États-Unis avaient ordonné le départ de leur personnel non essentiel à Haïti ainsi que des familles, et appelé les ressortissants américains à quitter le pays «le plus vite possible» en raison de l’insécurité due à la violence des gangs.

Tireurs embusqués sur les toits, viols utilisés comme arme de terreur, enlèvements, meurtres: les violences des gangs qui contrôlent environ 80% de la capitale ne cessent de s’aggraver dans ce petit pays pauvre des Caraïbes où se cumulent une crise politique, sécuritaire et humanitaire.

