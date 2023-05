États-Unis – Une Américaine reconnue coupable du meurtre de ses enfants qu’elle prenait pour des «zombies» Une mère de famille américaine a été déclarée coupable du meurtre de ses enfants de 7 et 16 ans ce vendredi 12 mai 2023. Adepte des théories de fin du monde, elle les considérait comme des « zombies » selon les enquêteurs.

L’affaire, qui a marqué l’Idaho dans le nord-ouest des États-Unis, a commencé en 2019 avec la disparition des deux enfants, rapportée par les grands-parents de l’un d’eux. AFP

Une mère de famille américaine, versée dans des théories de fin du monde, a été reconnue coupable vendredi de l’assassinat de ses deux enfants et de complicité dans l’assassinat de l’ex-femme de son nouveau mari par la justice de l’État de l’Idaho.

Lori Vallow a été, entre autres, reconnue coupable de l’assassinat de ses enfants de 7 et 16 ans, qu’elle prenait, selon les enquêteurs pour des «zombies». Adepte de théories de la réincarnation, elle était poursuivie aux côtés de son nouveau mari, Chad Daybell, auteur de livres ésotériques, pour ce triple assassinat et pour fraudes, le couple ayant notamment continué à recevoir des allocations familiales après la disparition de ses enfants.

Une secte radicale préparant l’apocalypse

Lori Vallow, qui selon des témoignages se considérait comme une sauveuse de l’humanité, avait plaidé non-coupable. Elle encourt la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, mais a évité la peine de mort, écartée par le juge. Son mari Chad Daybell doit encore être jugé et encourt pour sa part la peine de mort. Tout comme Lori Vallow, il était membre d’une secte radicale mormone qui se préparait à l’apocalypse.

Cette sombre affaire, qui a marqué l’Idaho dans le nord-ouest des États-Unis, a commencé en 2019 avec la disparition des deux enfants, rapportée par les grands-parents de l’un d’eux. L’enquête a rapidement pris un tour macabre lorsque les policiers ont constaté une série de décès dans l’entourage de Lori Vallow et de son nouveau mari, Chad Daybell.

Un documentaire Netflix

En 2018, le troisième mari de Lori Vallow était mort, apparemment d’une crise cardiaque. En 2019, son quatrième mari avait été tué par balle par le frère de Lori, qui avait invoqué la légitime défense. Ce dernier est lui-même décédé peu de temps après, après avoir été retrouvé inconscient à son domicile. En 2019 toujours, l’ex-femme de Chad Daybell est à son tour décédée de causes dites «naturelles». Deux semaines plus tard, Lori Vallow et Chad Daybell quittaient l’Idaho pour Hawaï.

Les corps des deux enfants, qui avaient été vus pour la dernière fois vivants en septembre 2019, ont été retrouvés en juin 2020, plus de neuf mois après leur disparition, près de la maison de Chad Daybell à Rexburg, une petite ville de cet État rural. Leur histoire a inspiré une série documentaire Netflix, «Notre mère meurtrière», sortie en janvier dernier.

AFP

