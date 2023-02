Journal des Brandons – Une année de «Court-Jus» pour le canard satirique En vente dès samedi, la 128e édition du journal humoristique revient sur les embrouilles et la pénurie ayant marqué l’année. Sébastien Galliker

Sur la Une du «Court-Jus» plongée dans le noir, seule une lampe à pétrole illumine un petit tableau électrique. DR

La pénurie d’énergie fait les choux gras de la 128e édition du Journal des Brandons de Payerne, intitulée «Le Court-Jus». Une édition rédigée par Chat GPT en raison de la pénurie de petites histoires livrées à la case postale du canard satirique et qui est en vente pour 10 Watts. Même l’esprit sombre et torturé du «Mour-dessinateur» de la traditionnelle première page illustrée s’en est trouvé obscurci. Ainsi, seule une lampe à pétrole illumine un petit tableau électrique sur sa une plongée dans le noir.

«Le seul qui parvient à sauver l’honneur dans ce plongeon dans l’obscurité, c’est notre Don Camillo national, l’abbé de Raemy (fa, sol…) qui a décidé de ne pas tirer la prise et qui a permis à Payerne d’avoir au moins un arbre illuminé.» Le «Mour-Jus» dans son éditorial

Dans son éditorial, le «Mour-Jus» rappelle que «finalement, le seul qui parvient à sauver l’honneur dans ce plongeon dans l’obscurité, c’est notre Don Camillo national, l’abbé de Raemy (fa, sol…) qui a décidé de ne pas tirer la prise (d’ailleurs, les curés ne sont pas autorisés à tirer) et qui a permis à Payerne d’avoir au moins un arbre illuminé, même si par chez nous, ce ne sont pas les illuminés qui manquent».

Pas à court d’idées

À court d’énergie, mais pas d’idées, les rédacteurs ont toutefois compilé nombre d’embrouilles ayant marqué l’année payernoise et broyarde. Les «Mours» anonymes regrettent notamment «le temps où on avait l’embarras du choix pour pintoiller», alors que désormais, les rares pintiers ont pris l’habitude lors des jours fériés payernois, comme le Tirage, les Brandons ou les 2 et 3 janvier. Ils reviennent aussi en couleur sur les bruits de couloir du dernier comptoir payernois.

Riche de 44 pages, dont douze en couleurs, et brocardant l’actualité broyarde grâce aux contributions de rédacteurs anonymes, le journal est en vente dans les rues de Payerne et les commerces régionaux dès samedi 25 février, 9 h 03. Après la remise des clés de la ville, vendredi, lors d’une soirée costumée en orange et gris, il lance les festivités, dont le point d’orgue sera le cortège des chars, dimanche à 14 h 23.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.