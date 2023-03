École professionnelle à Moudon – Une année pour apprendre à gérer un ménage de A à Z La formation d’employé et employée en économie familiale, une spécialité vaudoise qui «devrait être obligatoire pour tous les garçons et les filles à la sortie de l’école!» Reportage aux portes ouvertes. Sylvain Muller

Atelier de fabrication de barres croustillantes pour Yeremi Quinchuqui (à g.) et Juan Lucas Valdiviezo, deux élèves de la classe 10VP2 de Moudon venus découvrir la filière du certificat cantonal de capacité en économie familiale lors de la journée portes ouvertes de mardi. 24HEURES – PATRICK MARTIN

«J’ai fait cette année pour être plus autonome et pour trouver un travail plus facilement. Mais cette formation devrait être obligatoire pour tous les garçons et les filles à la sortie de l’école!» Maurine a suivi, entre 2018 et 2019, les cours menant au certificat cantonal de capacité (CCC) d’employé et employée en économie familiale. Elle en a laissé cette trace sur un panneau exposé à l’école professionnelle vaudoise, installée sur le site de Grange-Verney à Moudon.