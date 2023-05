Urgences à domicile – Une appli pour faire venir à votre chevet un médecin à vélo Docadom, un service de consultations à domicile qu’on réserve via son smartphone, vient d’être lancé à Lausanne. Il vise à désencombrer les urgences. Catherine Cochard

Eric Albrecht (à g.) et Alexis Bikfalvi, fondateurs de Docadom, un service de consultation d’urgence à domicile. Les médecins se déplacent à vélo pour se rendre chez les patients qui les contactent via une app. Marie-Lou Dumauthioz

Avec 282 consultations annuelles pour 1000 habitants, Vaud a un des taux de recours aux services d’urgence les plus élevés de Suisse. Seuls les Tessinois le font davantage, selon l’Observatoire suisse de la santé (Obsan). C’est pour tenter de résoudre le souci récurrent d’encombrement dans ces lieux de prise en charge qu’a été pensé Docadom. Ce système de consultations à domicile réservées via une application sur smartphone vient d’être lancé – pour le moment exclusivement à Lausanne – par deux médecins, Alexis Bikfalvi et Eric Albrecht.