Suisse – Une appli pour les cartes et les chemins de randonnée Swisstopo rassemble dans sa nouvelle appli les cartes nationales de la Suisse avec de nombreux autres thèmes comme la randonnée, le cyclisme, les sports de neige ou l’aviation.

La nouvelle application swisstopo est gratuite et contient toutes les cartes nationales à des échelles allant de 1:10 000 à 1:1 million.

Et voilà une appli indispensable pour tous les amateurs de cartes et de géodonnées. Elle a été préparée par l’Office fédéral de topographie swisstopo et elle propose à la fois des cartes nationales suisses, mais aussi de nombreux autres thèmes comme la randonnée, le cyclisme, les sports de neige ou l’aviation.

«La nouvelle appli contient toutes les cartes nationales, des échelles 1:10 000 à 1:1 million, des images aériennes, des cartes aéronautiques et des cartes historiques couvrant toute la Suisse, avec une haute qualité habituelle», explique swisstopo dans un communiqué jeudi. «Elles ont été complétées par de nombreuses informations sur les transports publics, la randonnée, le cyclisme, les sports de neige et l’aviation». L’application contient également les chemins officiels de Suisse Rando, ainsi que ceux de SuisseMobile.

L’appli permet aussi de s’orienter simplement et de planifier et d’enregistrer des parcours, explique swisstopo. La position de l’utilisateur est affichée directement sur les cartes ou les images aériennes, ce qui lui permet de connaître en permanence les coordonnées et les indications d’altitude de l’emplacement où il se trouve.

L'app est gratuite lorsqu'elle est utilisée en ligne. Hors ligne, une surface de 100km2 au choix de l'utilisateur peut être enregistrée. Un abonnement annuel de 38 francs permet un enregistrement illimité et une utilisation hors connexion des cartes et des données.

( cht/comm )