Nouvelle mobilité – Une application compte épargner aux ménages l'achat d'une voiture La Vaudoise Assurances est devenue actionnaire d'une jeune pousse finlandaise qui propose un agrégateur de transports.

Acheter un billet de train, louer une trottinette avant de sauter sur un vélo pour achever son parcours, le tout avec un seul billet? C’est ce que propose l’application Whim, qui vient tout juste de faire son apparition en Suisse. Déjà active en Autriche, en Belgique ou encore au Japon, l’application est un planificateur d’itinéraire qui calcule le moyen le plus rapide et écologique de rejoindre un point à un autre. Il intègre aussi bien les transports publics qu’individuels. Si l’entreprise est d’origine finlandaise, la Vaudoise Assurances est devenue actionnaire dans le cadre de la diversification de ses investissements.

«Cet investissement est en phase avec notre stratégie de durabilité. Il nous permet d’anticiper les changements de comportement de nos clients et de les accompagner vers la mobilité de demain», indique Patrick Matthey, porte-parole de la Vaudoise. En lien avec cette acquisition, l’assureur n’exclut pas de pouvoir développer des produits d’assurances en fonction des nouvelles habitudes de mobilité.

Pour l’heure, l’application Whim n’en est qu’à ses tout débuts en Suisse et se développe petit à petit. Les billets de la zone Mobilis peuvent être acquis via l’application, ainsi que pour les cantons de Fribourg, Berne et Soleure, indique Jean-Michel Henchoz, responsable du marché suisse auprès de la société MaaS Global, qui a développé l’application. «À terme, nous voulons proposer des offres de mobilité qui satisferont l’ensemble des besoins de mobilité, au point qu’un ménage pourrait se permettre de renoncer à l’achat d’une voiture», dit-il. De la trottinette au train longue distance, sans oublier la possibilité de louer une voiture: tout pourrait se retrouver sur une seule application.

