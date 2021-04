Développée en terre vaudoise – Une application pour réserver un chef à domicile Deux jeunes entrepreneurs ont lancé Chef at Home, histoire de s’offrir de beaux menus à la maison en un tour de main. David Moginier

Alexandre Attia et Diego Carven, les deux fondateurs de Chef at Home. Chef at Home

Lorsqu’il a compris qu’il n’y avait rien pour répondre à son besoin d’un soir, Alexandre Attia, étudiant à l’École hôtelière de Lausanne, a profité de cette formation entrepreneuriale pour monter son propre projet. Un semestre de congé de l’EHL plus tard, il a lancé il y a quelques jours Chef at Home, une application qui permet de réserver un chef à domicile pour une soirée.

«Avec mon associé Diego Carven, qui s’occupe de la technologie du projet, nous avons vu qu’il n’y avait personne sur ce créneau en Suisse, alors qu’il en existe un ou deux à l’étranger. Nous nous sommes donc lancés.»

L’application permet de sélectionner parmi les seize cuisiniers déjà présents sur l’application, selon le lieu du client. Chaque chef choisit en effet son périmètre d’activité. Grégory Halgand, par exemple, qui habite Villars quand il ne cuisine pas au Golf de la Gruyère (15 Gault&Millau) accepte de faire 80 kilomètres alors que Benjamin Breton ne fera que 20 kilomètres depuis son Coin du Bar, à Genève. Il choisit aussi les menus qu’il propose et son prix selon le nombre de convives qu’il est prêt à régaler.

Dans la région lausannoise, par exemple, Gianmarco Perrella, chef à domicile, propose son menu Sensation à 320 fr. pour deux personnes déjà, alors que Michel Owona ne démarre qu’avec quatre gourmets, pour 620 fr.

Niveau exigé

«Je me suis occupé de démarcher les chefs, explique Alexandre Attia. Nous avons choisi des personnes de référence pour pouvoir garantir une qualité certaine à nos clients finaux. J’ai donc refusé pas mal de propositions qui n’entraient pas dans notre gamme de propositions.»

Chef at Home envoie déjà une réservation par jour depuis son lancement il y a dix jours, et les deux associés comptent bien faire progresser ce chiffre en Suisse romande, avant d’attaquer la Suisse alémanique, et peut-être l’étranger. «Il y a par exemple de la place en Italie pour un tel service. C’est facile à mettre en place dans un autre pays maintenant que nous avons la technologie et le know-how.»

Bien sûr, en ces temps de pandémie et de restaurants fermés, les chefs ont du temps pour proposer leurs services. Mais que se passera-t-il à la réouverture.

«Certains faisaient déjà chef à domicile avant nous. D’autres nous ont prévenus qu’ils en feraient moins quand tout reprendra. Mais chaque chef peut indiquer les dates où il est disponible, donc même s’il ne veut proposer son menu que pendant une semaine, ou un soir par semaine, c’est possible», assure Alexandre Attia. Et les deux compères songent aussi à élargir les propositions, avec par exemple des cours de cuisine, en ligne ou en présentiel, ou des accords mets-vins proposés par des sommeliers.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.