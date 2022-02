Éditorial - Une approche osée face à l’UE

Le Conseil fédéral tente une nouvelle approche avec l’Union européenne. Il aimerait ficeler en somme un paquet de Bilatérales III. C’est un peu comme un couple en profond désaccord sur l’éducation des enfants où l’un des partenaires dirait à l’autre: et si on faisait un troisième gamin plutôt que de se disputer?

Avec l'UE, le Conseil fédéral tente la stratégie du tiroir La stratégie du Conseil fédéral part plutôt perdante. Mais y a-t-il une meilleure alternative? On n'a pas vu des tonnes d'idées miraculeuses surgir dans le débat politique ces derniers mois.

Au moins, le Conseil fédéral préfère l’action à l’immobilisme. C’est à mettre à son crédit. Et face à l’UE, qui s’accroche à de grands principes, il rappelle l’importance du pragmatisme: commerçons, échangeons, faisons de la recherche ensemble, et trouvons une manière de résoudre les conflits propres à chaque secteur. Du sur-mesure.

«On n’est plus face à une Union européenne obnubilée par le Brexit, mais unie face à la guerre en Ukraine.»

Il reste à attendre l’avis de la Commission européenne. On peut sérieusement douter de sa disposition à négocier sur cette base. Cela fait trois ans qu’elle veut régler la question du cadre institutionnel avant toute autre chose. Elle aussi a ses intérêts, dont le fait que chaque État qui a accès au marché européen suive les mêmes règles. À l’opposé du sur-mesure, donc…

À moins que le contexte ne redistribue les cartes. On n’est plus face à une Union européenne obnubilée par le Brexit, mais unie face à la guerre en Ukraine. Les questions institutionnelles qui nous déchiraient il y a un an semblent désormais presque insignifiantes, tandis que les valeurs qui nous unissent paraissent renforcées.

L’UE et la Suisse trouveront-elles ces prochaines années plus d’avantages à nouer des compromis? Il s’est passé ces deux dernières années tellement de choses imprévues et impensables que cela devrait forcer à l’humilité. De part et d’autre.

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

