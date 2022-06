En apparence, elle n’a rien d’une timide, Magali Zuercher. Dans sa tenue boulevard chic, on dirait une femme d’affaires. Ses yeux bleus trahissent pourtant sa sensibilité. «Je suis même hypersensible», nous confiera la jeune quinquagénaire au fil de l’entretien.

La rencontre a lieu sur une terrasse branchée lausannoise, le jour de ses vingt ans de mariage. Du coup, c’est repas léger avec une petite salade et du chèvre chaud. D’entrée, elle sort une feuille de son sac. Une page A4, dessinée à la main et «à l’échelle», de toute sa vie. Il y a des dates, des symboles, une ligne du temps, des mots qui résument. Comme une introspection. On aurait presque envie de lui dire qu’elle a bossé à notre place. Mais qui fait ça? La Lausannoise s’en amuse: «Je me suis préparée à l’exercice.»