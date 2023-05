Guerre en Ukraine – Une armée de drones fabriquée par des civils bricoleurs Dans leur cuisine ou leur cave, d’innombrables Ukrainiens confectionnent ces engins volants destinés à survoler le front. Cyrille Louis «Le Figaro»

D’innombrables Ukrainiens se forment sur le tas à la confection de drones destinés aux forces armées. (Image prétexte) TDG

Les grenouilles coassent, des brochettes de chachlyk grésillent sur la braise et le soleil caresse de sa lumière douce les berges du canal. Pourtant, dans le jardin en fleurs de cette datcha située à une demi-heure du centre de Kiev, sur la rive orientale du Dniepr, Nikita, Ihor et leurs amis n’ont pas le temps de lézarder. La veille au soir, ces opérateurs de cinéma mis au chômage par la guerre ont reçu de Chine un lot de pièces détachées à partir desquelles ils prévoient de fabriquer soixante drones kamikazes. Une fois équipés de dispositifs capables d’embarquer une charge explosive de un à trois kilos, ces engins seront envoyés à des unités sur le front. «En s’y mettant tous, on devrait être prêt d’ici à une semaine», assure Ihor, dont la silhouette élancée, la longue chevelure de paille et les petites lunettes rondes font songer à John Lennon. Près de lui, sous un parasol multicolore, un gaillard taiseux emboîte des morceaux de plastique tout en se débattant avec des fils électriques.