Un livre et une expo – Une artiste bien dans ses baskets Etablie à Lausanne, Silvia Velázquez publie ses «Nostalgias» dans un ouvrage qui touche celles du lecteur. Elle les expose également jusqu’au 1er octobre aux Ateliers de Bellevaux. Florence Millioud Henriques

Avant de délacer – au propre et au figuré – les «Nostalgias» de Silvia Velázquez, on hésite… avec ce bonheur juvénile titillé par l’effet de surprise. On dirait une fourre d’écolier, c’est un livre d’artiste.

Son titre se patine d’intime sur un fond jaune poussin, si doucement régressif, alors que la basket Converse, héroïne de couverture, semble en avoir sous sa semelle d’icône à haut potentiel pop. Alors… on lui détache son lacet pour libérer les nostalgies de l’artiste? Qu’est-ce qu’on fait bien!

«La nostalgie est un sentiment qui nous rapproche les uns des autres.» Silvia Velázquez

Le petit musée de la dessinatrice-née collectionne les hits, un stylo quatre couleurs, un porte-monnaie Hello Kitty, un Carambar, mais aussi des géométries pures, pourtant si incarnées. Son jeu de pistes d’enfant de la pub déshabille l’ordinaire et, dans le même trait, droit et incisif, pare la nostalgie de références communes neutralisant tout regret. «La nostalgie, écrit-elle, est un sentiment qui nous rapproche les uns des autres.»

Dans ce livre, ou dans l’exposition à voir aux Ateliers de Bellevaux à Lausanne (jusqu’au 1er oct), elle lui rend ce potentiel doublé de la force de la poésie.

