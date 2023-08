Une artiste lausannoise, un succès – Maya Rochat n’a pas peur des mots tabous dans l’art Son travail salué par une première rétrospective internationale à la Maison européenne de la photographie à Paris, l’artiste trentenaire parle de beauté comme d’argent. Florence Millioud

Maya Rochat dans son atelier lausannois, où elle aime laisser sa porte ouverte à qui veut bien la pousser, collectionneur ou simple curieux. Mais l’endroit – voué à faire place à un parking – va être démoli, l’artiste cherche un nouvel endroit et rêve de le trouver au centre de Lausanne. Odile Meylan

L’art inutile l’ennuie! Maya Rochat, 38 ans, ne l’a jamais caché. Alors, pour l’heure, dans les escaliers menant à l’atelier de la Lausannoise, il n’y a qu’une armée de rétroprojecteurs qui se languit en attendant la prochaine performance de cette fée qui immerge les spectateurs dans une peinture renouvelant sans cesse son osmose avec la nature et ses chorégraphies avec le mystère. Une peinture, celle d’une fille des bois qui y a enraciné ses rêveries et forgé sa lecture du monde, qui oscille entre figuration et abstraction. Tension qu’elle ose décliner dans d’immenses formats (l’un d’eux était accroché dans le restaurant du MCBA à Lausanne) comme sur une ligne de vêtements.