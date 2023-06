Portrait de Suzanne Kasser – Une artiste qui coche toutes les cases À 89 ans, la Lausannoise a hésité à reprendre un atelier. Mais elle l’a fait: c’est dans l’art qu’elle se sent exister. Florence Millioud

Suzanne Kasser n’aime pas se fixer des horaires, elle travaille aussi bien à l’atelier que dans son appartement. 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

Peu importe si la conversation fuse dans tous les sens, Suzanne Kasser adore passer du «coq à l’âne», c’est son rythme, sa manière d’être. L’artiste le dit et, à 89 ans, sûr qu’elle fait ce qu’elle dit. Sans verser dans l’entêtement, mais avec une belle suite dans des idées qui ont fondé une carrière de plus de soixante ans entre la Suisse, Rome et Paris. «Je fais mes petites choses, partout, je note. Je perds mes papiers. Par contre, glisse-t-elle, lorsque j’ai vraiment un travail dans la tête, je vais jusqu’au bout.»