Une association d’électriciens pour court-circuiter Unia

L’Association romande des travailleurs de l’installation électrique (ART-IE) sera officiellement lancée le 1er juillet. Ses leaders ont présenté mardi «un groupe combatif basé sur le militantisme et l’action directe», une structure «démocratique avec un minimum de bureaucrates, zéro carriériste» et sans «aucune dépendance institutionnelle ou financière avec le patronat». Le message est assez clair, mais il faut quand même lire entre les lignes.

L’ART-IE estime que les travailleurs, à commencer par les électriciens, sont mal défendus. Et là, il faut récapituler. En 2016, pour défendre les intérêts des travailleurs, un Comité d’action des électriciens vaudois (CAEV) voit le jour, avec à sa tête le secrétaire syndical d’Unia, Laurent Tettamanti. Ce comité vise une revalorisation de la CCT dans la branche. Plusieurs actions retentissantes sont notamment menées dans des entreprises accusées d’importants arriérés. Le climat finit par se tendre avec le patronat et même avec Unia, puisque Laurent Tettamanti est évincé du syndicat en mars dernier. Le CAEV pointe alors «un management mafieux» au sein d’Unia et reproche au syndicat d’être «bureaucratique et proche du patronat».

L’ART-IE s’apprête donc à reprendre le flambeau, avec Laurent Tettamanti au sein du comité de pilotage et «99% des membres du Comité d’action» dans ses rangs. L’association se défend néanmoins de vouloir combattre Unia. «Nous sommes plutôt complémentaires, les ouvriers peuvent d’ailleurs adhérer des deux côtés. L’ART-IE est une entité indépendante, susceptible d’irriter le patronat pour que les choses changent, indique le porte-parole, Fred Martins. Nous sommes des lanceurs d’alerte, nous serons plus réactifs qu’une grosse structure et pourrons communiquer plus directement avec la base.» En plus de combattre les entreprises qui s’écarteraient des règles de la branche, l’association proposera ses services aux travailleurs: soutien juridique, formations, campagnes d’information ou encore actions collectives.

Le comité de pilotage revendique 50 membres à la création et veut s’étendre dans le canton puis en Suisse romande. «L’objectif est de devenir l’organe représentatif des électriciens d’ici à la prochaine renégociation de la CCT, dans quatre ou cinq ans», conclut Laurent Tettamanti. (24 heures)