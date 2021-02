Bord du lac à Yvonand – Une association pour défendre les constructions menacées L’Association des riverains de la région d’Yvonand affirme qu’elle s’opposera de toutes ses forces et par tous les moyens nécessaires au démantèlement des chalets. Frédéric Ravussin

Une association s’est créée à Yvonand. Elle entend notamment défendre les cabanes du Village des pêcheurs. JEAN-PAUL GUINNARD

À Yvonand, passé le mouvement de simple colère, la lutte s’organise pour tenter de sauver les constructions menacées de démolition par le Canton («24 heures» du 1er février). Au total ce sont les baux de 17 petits bâtiments que le Canton a résiliés: les cinq cabanes du Village des pêcheurs, le refuge de Goncerut et onze chalets. Une décision qui a conduit leurs occupants à se constituer en association lundi soir afin d’unir leur force et de «contrer l’État de Vaud et son projet de démanteler ce patrimoine lacustre».

Dans la foulée, l’Association des riverains de la région d’Yvonand (ARY) a demandé son adhésion à l’ARSUD (Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel), dont l’objectif est la sauvegarde du patrimoine des chalets de la Grande Cariçaie. Alors qu’il leur est d’abord reproché de se trouver dans une zone de nature où ils ne devraient plus être, les membres de la nouvelle organisation soulignent le «mode de vie écologique et durable» qu’ils promeuvent.

Méthode contestée

Mais c’est surtout la méthode utilisée par l’administration cantonale qui fâche l’ARY. «Le Canton entend détruire l’outil de travail d’un pêcheur professionnel sans aucun avertissement préalable ni aucune compensation. Même la Commune s’en est émue», souligne son président, Jean-François Deriaz. Par voie de communiqué, il affirme que lors de la séance de conciliation légale, qui s’est tenue en septembre, les représentants du Canton ont «d’emblée exclu toute volonté de dialogue». Au vu des circonstances, l’ARY annonce ainsi qu’elle s’opposera de toutes ses forces et par tous les moyens nécessaires au démantèlement des chalets d’Yvonand.