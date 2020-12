Canton de Neuchâtel – Une assurance générale de revenu contre la précarité Pour la présidente du Parti socialiste neuchâtelois, Florence Nater, l’application du postulat permettra de combler les lacunes de la sécurité sociale et d’apporter de l’aide aux ménages dans le besoin.

Les députés neuchâtelois ont approuvé ce mercredi, malgré l’opposition de la droite, un postulat socialiste demandant de mettre en place dans le canton une assurance générale de revenu (AGR). Celle-ci doit garantir la sécurité financière de tous les ménages, indépendamment de leur situation professionnelle.

«La crise du Covid-19 a mis en lumière la fragilité de nombreuses sources de revenus et les lacunes de notre système de sécurité sociale», a déclaré Florence Nater, présidente du Parti socialiste neuchâtelois. Dans l’idéal, cette assurance devrait être mise en place au niveau fédéral, mais «rien nous dit qu’un canton ne peut pas être précurseur», a déclaré la socialiste.

Le Conseil d’Etat ne s’est pas opposé à ce postulat car il faut, selon lui, recréer et simplifier le système d’aides sociales. «Je suis toutefois convaincu que la solution ne se fera pas au niveau cantonal. L’étude pourra néanmoins permettre des ajustements des prestations sociales cantonales et peut-être, à un autre niveau, une avancée sur les assurances sociales fédérales qui ont un devoir de rajeunissement», a déclaré le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash.

Pour l’autrice du postulat, la mise en place d’une AGR cantonale permettrait à la fois de combler les lacunes de la sécurité sociale et de maintenir un certain pouvoir d’achat chez les ménages concernés. L’AGR serait un mécanisme qui octroie un complément nécessaire aux ménages qui ne disposent pas d’un niveau minimal de rentrées financières, malgré les revenus tirés d’une activité salariée ou indépendante.

Le postulat indique que les sources de financement devront être étudiées par le Conseil d’État. Un système mixte, composé de cotisations paritaires sur les revenus et salaires et de contributions des pouvoirs publics, pourrait être imaginé. À noter que les employés, entreprises et indépendants qui financent aujourd’hui des assurances privées pertes de gain maladie n’auraient plus à supporter cette charge.

Aide d’urgence pour étudiants octroyée Afficher plus Les députés neuchâtelois ont accepté ce mercredi de venir en aide aux étudiants en lien avec la pandémie de Covid-19. L’objectif de la motion socialiste est de prévenir la précarisation rapide de toute une catégorie de la population estudiantine. Le Grand Conseil a approuvé le texte, qui demande de mettre sur pied de manière urgente un dispositif d’aide financière complémentaire aux soutiens existants pour les étudiants ayant perdu une source de revenu essentielle pendant la crise. Le dispositif s’inspire de celui mis en place dans le Jura. Selon la motion, «les boulots d’étudiants sont souvent supprimés les premiers. La perte d’une telle source de revenu peut se révéler être un mur incommensurable sur la voie des études». Le Grand Conseil a également approuvé une motion qui demande au Conseil d’État de trouver un nouvel accord, à l’image de celui conclu ce printemps, avec les bailleurs commerciaux des secteurs directement frappés par la crise dans le cadre de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Le texte émanait de Zoé Bachmann de SolidaritéS.

ATS/NXP