L’invité - Une attaque frontale aux petits propriétaires et aux PME

Le 26 septembre prochain, nous serons amenés à voter sur l’initiative populaire fédérale «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital», dite «initiative 99%». Au-delà de la cible visée par la Jeunesse socialiste suisse – les «super-riches» – l’impact de ce texte sur d’autres milieux mérite d’être examiné d’un œil critique. Car tous les revenus du capital seraient désormais taxés, voire surtaxés.

De nombreuses jeunes entreprises innovantes se développent en Suisse et en terre vaudoise. Les créateurs de ces entreprises touchent peu de salaire mais disposent de participations. Lorsque la start-up prend son envol, ils peuvent revendre ces participations et récupérer, sous forme de gains en capital, les salaires auxquels ils ont renoncé durant des années. Ce gain n’est pas taxé actuellement.

«L’initiative découragerait l’investissement dans les jeunes pousses, si chères à notre canton!»

Avec l’initiative, il le serait, et il serait aussi surtaxé à 150% à partir d’un certain montant. Ainsi l’initiative découragerait l’investissement dans les jeunes pousses, si chères à notre canton!

De plus, les auteurs de l’initiative rejettent l’imposition partielle des dividendes, dont l’objectif est d’atténuer la double imposition économique: le fisc taxe en effet les bénéfices, puis les dividendes versés aux propriétaires. Ainsi, selon les vœux des Jeunes socialistes, la taxation des PME et de leurs petits patrons augmenterait fortement.

De plus, un des nombreux effets néfastes de cette initiative sera de surtaxer la vente de l’entreprise au sein de la famille. Or la majorité des PME suisses sont familiales. Le plus souvent, la transmission s’opère sous la forme d’une vente. Cependant, vu la surtaxe importante prévue par l’initiative, le propriétaire devra augmenter le prix de vente, pour récupérer ce qui est en général sa prévoyance vieillesse. La nouvelle génération devra donc s’endetter plus acquérir l’entreprise et aura moins de capacité pour la développer, innover et créer des emplois. Ainsi les PME se trouvent fortement impactées et fragilisées par cette initiative.

Taxes et surtaxes

Finalement, l’initiative touche aussi les personnes propriétaires de leur logement. Surtout les plus âgées, qui, lorsqu’elles vendent leur bien après des décennies, réalisent un revenu du capital, sous la forme de gain immobilier, qui est taxé au niveau cantonal et devrait le cas échéant être surtaxé. En outre, une taxation fédérale pourrait venir s’y ajouter.

Au-delà du risque que l’initiative fait peser sur notre canton, l’exode potentiel de contribuables aisés, l’initiative 99% vient attaquer frontalement les propriétaires, les start-up et les PME familiales.

En tant que Jeunes libéraux-radicaux vaudois, nous vous invitons à rejeter cette initiative.

Maxime Meier Président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois

