Rencontre américano-coréenne – Joe Biden met en garde Pyongyang contre une attaque nucléaire Le président américain a prévenu mercredi qu’une attaque nucléaire de la Corée du Nord provoquerait la «fin» du régime.

Le président Biden accueille le président Yoon pour sa première visite aux États-Unis alors que les deux nations ont conclu un accord sur les armes nucléaires. Getty Images via AFP/WIN MCNAMEE

Le président américain Joe Biden a accueilli en grande pompe mercredi à la Maison-Blanche son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol. Les deux dirigeants devraient annoncer un renforcement du parapluie sécuritaire des États-Unis pour cet allié clé face à la Corée du Nord.

M. Yoon, qui effectue une visite d’État de six jours aux États-Unis, est arrivé sous les acclamations de quelques centaines de personnes rassemblées devant la Maison-Blanche et a reçu les honneurs militaires lors d’une cérémonie bien rodée.

La paix avec la Corée du Nord n’est possible qu’en montrant sa force et non une «bonne volonté», a déclaré mercredi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors d’une conférence de presse commune avec Joe Biden à la Maison-Blanche.

«Nous pouvons obtenir la paix par une force supérieure écrasante, et non une paix factice fondée sur une bonne volonté de l’autre partie», a affirmé M. Yoon.

Le président américain Joe Biden a prévenu mercredi qu’une attaque nucléaire de la Corée du Nord provoquerait la «fin» du régime, lors d’une conférence de presse commune avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à la Maison-Blanche.

Les États-Unis répondraient à toute attaque nucléaire nord-coréenne, a soutenu pour sa part le président sud-coréen.

«Alliance indéfectible»

Il s’agit seulement de la deuxième visite d’État d’un dirigeant étranger sous la présidence de M. Biden, après celle du président français Emmanuel Macron en décembre.

Dans de brefs propos avant leur entretien, M. Biden a salué «un lien indestructible» entre les deux pays et leur «alliance indéfectible» initiée lors de la guerre de Corée il y a sept décennies.

Les deux dirigeants doivent s’entretenir dans le Bureau ovale, puis tenir une conférence de presse commune avant de participer avec leurs épouses à un dîner de gala en soirée.

ATS

