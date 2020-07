Procès pour escroquerie – Une audience «à la carte» pour le chef Les auditions de Philippe Guignard et de ses coprévenus se sont achevées mardi, dans un ballet mouvementé où la santé du pâtissier a fait craindre pour la suite des débats. Flavienne Wahli Di Matteo

Dès le début du procès, Philippe Guignard a exposé son état de santé fluctuant. De quoi ajouter une tension à ces débats où les accusés se renvoient la balle. Pour ses adversaires, le pâtissier n’est pas clair quant à son aptitude à assister aux débats. (KEYSTONE/Laurent Gilliéron)

«On avance au jour le jour dans cette cause…» Le président de la Cour correctionnelle du Nord vaudois, Olivier Peissard, semble hésiter entre sourire et soupir, mais conserve son infinie patience. Les incidents et suspensions se multiplient au cours de ce procès qui voit le pâtissier de renom Philippe Guignard et trois coaccusés comparaître pour escroquerie et complicité d’escroquerie.