Toute l’histoire de Zola bâtisseur – Une auteure débusque le maître de Médan Dans «Chez Zola!» Valentine del Moral éclaire le rôle de sa maison dans la vie du créateur des Rougon-Macquart. Benjamin Chaix

La maison composite d’Émile Zola au-dessus de la Seine. DR

Cela fait moins d’un an que la maison d’Emile Zola à Médan est à nouveau ouverte aux visiteurs. Ce lieu offert en 1905 par la veuve de l’écrivain à l’assistance publique de Paris est loué désormais par une association qui s’est occupée dès 2011 de restaurer les bâtiments du domaine et d’y établir un musée consacré à l’affaire Dreyfus. L’inauguration de l’ensemble par le président Macron remonte à octobre 2021 (maisonzola-museedreyfus.com).

La réédition du livre de Valentine del Moral «Chez Zola!» tombe à point nommé. Paru en 2015 chez de Fallois, ce texte est ressorti ce printemps à l'enseigne des éditions marseillaises Le mot et le reste. Médan se trouve près de Saint-Germain-en-Laye, sur la rive gauche de la Seine, dans une région desservie très tôt par le chemin de fer que Zola voit passer avec ravissement devant chez lui. Ses amis parisiens peuvent venir le rejoindre par ce moyen, en descendant à la gare de Villennes-sur-Seine.

Le livre de Valentine del Moral retrace dans les moindres détails les étapes de l’aménagement de la propriété acquise en 1878 au prix du montant reçu par Zola pour la parution en feuilleton de «L’assommoir». Cette villa avec vue sur la Seine ne suffira bientôt plus à l’auteur à succès, enfin délivré des problèmes d’argent qui l’obligaient à louer de modestes logements successifs à Paris avec sa femme Alexandrine. Médan sera son œuvre de pierre qui grandit en même temps que son œuvre de papier.

Une tour, puis une deuxième, une île sur la Seine, un chalet pour y pique-niquer, rien ne retient Zola d’agrandir sa propriété où se pressent ses amis écrivains et peintres. À distance de longue-vue, il installe sa maîtresse Jeanne Rozerot et les deux enfants qu’il a eus d’elle, qui reçoivent sa visite chaque après-midi. Plus tard, après la mort d’Emile Zola en 1902, avec l’accord d’Alexandrine Zola, les deux enfants seront autorisés à recevoir pour nom de famille: Emile-Zola.

Très factuel, le récit de Valentine del Moral se lit comme un livre d’or de Médan où le passage des gens comme celui des bêtes (à la campagne Zola s’entourait d’animaux) est consigné scrupuleusement.

