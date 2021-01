Intempéries – Le danger d’avalanche reste élevé en Suisse La situation se stabilise un peu partout en Suisse et le ferroutage, suspendu depuis plusieurs jours en raison d’avalanches sur le versant valaisan, a pu reprendre dimanche à la mi-journée.

De nombreuses avalanches ont coupé des voies de communication ces derniers jours en Suisse (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

Le danger d’avalanche était à nouveau fort (niveau 4 sur 5) dimanche en Valais, en Suisse centrale et dans le nord des Grisons. Dans le reste de l’arc alpin, le risque était marqué, selon l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (SLF).

Malgré cela, le ferroutage, suspendu depuis plusieurs jours en raison d’avalanches sur le versant valaisan, a pu reprendre dimanche à la mi-journée au Lötschberg. Il a également pu reprendre dimanche matin sur la ligne de la Furka entre Oberwald (VS) et Realp (UR).

La perturbation de la ligne ferroviaire entre Viège (VS) et Täsch (VS) a elle aussi été levée. Plus loin, la ligne a été rouverte entre Andermatt (UR) et Dieni (UR). Le chargement de voitures entre Andermatt et Sedrun (GR) devrait pouvoir reprendre lundi, a indiqué la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn.

Dans l’Oberland bernois, le trafic ferroviaire était toujours interrompu entre Brienz (BE) et Interlaken (BE), en raison d’une avalanche survenue jeudi. Des bus de remplacement circulent. La compagnie Zentralbahn devait effectuer une nouvelle évaluation de la situation dimanche, a indiqué un porte-parole à Keystone-ATS.

Nouvel éboulement à Rarogne

A Rarogne (VS), la situation restait tendue dimanche. Un nouveau petit éboulement s’est produit dans la nuit, a indiqué la commune. Vendredi et samedi, des rochers s’étaient déjà éboulés en amont de la carrière de Rarogne-Niedergesteln.

Septante-six personnes ont été évacuées vendredi. Elles pouvaient retourner dans leurs maisons dimanche, sous la protection des pompiers, pour récupérer du matériel important. La zone reste toutefois bloquée.

Dans le canton de Vaud, la situation s’est stabilisée. Un seul incident majeur, un glissement de terrain à Ollon, a été signalé durant le week-end. Il y a eu des dégâts matériels, mais personne n’a été blessé. Par mesure de précaution, des minages ont été effectués dimanche sur des routes où le risque d’avalanche était important, a indiqué Olivia Cutruzzola, porte-parole à l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC), contactée par Keystone-ATS.

Niveaux des eaux en baisse

A Bâle, la décrue du Rhin se poursuit. Le niveau du fleuve est descendu sous la marque des hautes eaux IIb, située à 7,9 mètres, a indiqué la société des Ports rhénans dans un communiqué. Les restrictions de navigation ont été complètement levées pour les grands et les petits bateaux, précise la société.

En raison de l’atténuation des précipitations, la situation des crues s’est légèrement améliorée dans le Jura et sur le Plateau, indique le Bulletin de vigilance dangers naturels de la Confédération publié dimanche à la mi-journée. De nombreux cours d’eau concernés présentent depuis samedi à nouveau des débits et des niveaux d’eau en baisse.

Néanmoins, les débits restent toujours fortement accrus. L’Aar en aval du lac de Bienne et le haut Rhin en particulier enregistraient dimanche «des valeurs à peine inférieures au niveau de danger 2». D’autres cours d’eau comme le Doubs et l’Orbe affichent des débits qui se situent «clairement au niveau de danger 2».

Les niveaux des lacs périalpins sont toujours à la hausse en raison des débits accrus de leurs affluents. En conséquence, les débits des effluents de ces lacs sont également très élevés, précise le bulletin.

Dans le canton de Zurich, le lac de Greifen a débordé par endroits, après la pluie persistante de ces derniers jours, a annoncé sur Twitter la police municipale d’Uster. Des tronçons de chemin sont fermés. Les autorités appellent la population à la prudence.

