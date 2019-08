Une avalanche de mercis pour Finzi Pasca

«Merci infiniment pour m'avoir fait voyager en enfance durant un mois. Ces souvenirs sont gravés à vie.» «Nous ne sommes pas près de vous oublier.» «Vous êtes un grand homme d'une bienveillance et d'une générosité extraordinaire.» «Encore un immense merci pour la joie que tu as amenée dans notre ville de Vevey.»

Daniele Finzi Pasca, metteur en scène de la Fête des Vignerons 2019, qui s'est achevée le 11 août dernier, a l'habitude des messages de remerciements sur les réseaux sociaux. Mais depuis mercredi dernier, c'est la boîte aux lettres de son adresse de Lugano qui explose littéralement de messages de reconnaissance. Ce mardi matin, environ 850 cartes postales rédigées par des figurants du spectacle veveysan lui étaient en effet déjà parvenues en quelques jours, à l'initiative d'un acteur du tableau de la Noce. D'autres suivront très probablement, puisque l'appel a été lancé à l'ensemble des 5600 figurants.

«Un homme de lumière»



Damien Duplan, de Chardonne, a en effet lancé l'idée début août, alors que les représentations dans l'arène de la place du Marché battaient leur plein. Dans un message adressé à toutes les troupes d'acteurs-figurants, il lançait son appel: «Afin de témoigner notre plaisir à Daniele Finzi Pasca mais aussi de remercier tous les créateurs de cette fête, confrères, compositeurs, costumières, constructeurs, chorégraphes et metteurs en scène, techniciens et tous les autres, pour ce que nous avons vécu. Je vous propose de leur envoyer votre plus belle photo de la FEVI en carte postale.» Une seule carte par personne, précisait-il, et seulement à partir du 14 août. «Si nous, les 5600 figurants, jouons le jeu, cela représenterait plus de 828 m de cartes postales!» s'enthousiasme le Chardonneret, actuellement en vacances à l'étranger.

Joint par téléphone, il ajoute: «La carte postale m'a semblé à la portée de tous. L'envie d'exprimer notre gratitude à Finzi Pasca était très forte. Son management a été génial: expression libre, avec juste quelques directives et des exemples. Basta. S'il a réussi cette fête, c'est parce qu'il aime profondément les gens. D'où mon idée de lui témoigner notre amour aussi en quelques mots». Et quels ont été les siens? «Cher Daniel, le temps d'un instant magique, le temps d'un rêve, le temps d'une fête, tu as été, un petit peu, notre Roi à tous. Merci!»

En faire une exposition?



La Compagnie Daniele Finzi Pasca a réagi hier lundi sur sa page Facebook en publiant un petit montage photo, un cliché des tas de cartes postales et un message: «Merci beaucoup à tous! Vous êtes magnifiques! Nous sommes en train de voir s'il y aura la possibilité de faire une exposition.» Rien n'est toutefois garanti pour l'heure: «La compagnie est à Genève pour un spectacle jusqu'au 18 septembre, puis suivra une série de spectacles à l'étranger et nous serons de retour à la mi-octobre au Tessin pour le spectacle Donka au Théâtre LAC de Lugano. Peut-être que là, nous aurons une possibilité, à voir, espère Samuel Ponzio, porte-parole de la compagnie. Mais Daniele a d'ores et déjà dit qu'il aimerait que quelque chose se fasse.»