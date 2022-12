Soutenir les Docteurs Rêves – Une aventure magique pour colorer la vie des enfants malades La Fondation Théodora a fait appel à la créativité des enfants hospitalisés pour transformer leur chambre en un décor de film. À voir et à soutenir. Romaric Haddou

Des enfants malades qui transforment leur chambre d’hôpital en décor d’une «aventure magique». C’est le dernier projet de la Fondation Théodora et de ses Docteurs Rêves, mené au CHUV et à l’hôpital de Lucerne. Objectif: tourner un petit film, «Rosie et l’arc-en-ciel», qu’il est désormais possible de visionner en ligne, gratuitement ou en payant un billet solidaire, soit une contribution financière pour soutenir l’action de ces artistes qui égaient le quotidien des enfants hospitalisés.

Pour cette campagne 2022, Théodora voulait «faire rire les enfants mais aussi montrer comment on fait appel à leur imaginaire, comment on les aide à rester des enfants en milieu hospitalier», résume Franco Genovese, directeur communication de la Fondation.

C’est l’agence de communication Havas qui a imaginé un projet participatif, où les enfants sont impliqués dans la création de l’histoire et la réalisation des décors. En plus du film «Rosie et l’arc-en-ciel», un documentaire racontant les coulisses du projet a été tourné.

«Nous avons opté pour une approche positive, pour être dans l’échange plutôt que dans le larmoyant. Cette aventure magique parlera aux enfants mais aussi aux parents, indiquent Gabriel Mauron et Solenn Laurent, respectivement codirecteur et account director de Havas Village Genève. Ils invitent le public à faire un petit geste: «Nous avons envie que les gens soutiennent Théodora, que les Docteurs Rêves puissent continuer à aller dans les hôpitaux, c’est primordial.»

Parmi les très jeunes participants: Rafael et Nevena. Le premier retient un tournage «chouette et drôle» et ce moment de l’histoire où «la fille est en train d’attraper les couleurs de l’arc-en-ciel». La seconde se souvient plutôt de «comment Rosie se protège du monstre». Mais tous les deux sont d’accord sur le mot de la fin: «Les Docteurs Rêves sont gentils, rigolos et font sourire les gens.»

