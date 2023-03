Gruyère Space Program – Une bande de potes conçoit une fusée dans les vallons gruériens Cinq étudiants passionnés et autodidactes ont construit une fusée qui ambitionne d’imiter celles de SpaceX. Récit d’une histoire fascinante. Mathias Délétroz

La fusée «Colibri» a tout juste été présentée au public à l’EPFL. De gauche à droite, ses concepteurs: Julie Böhning, Pierre Morin, Lionel Isoz, Simon Both, Jérémy Marciacq. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

L’histoire commence par une passion d’adolescence. «On rêvait d’espace et de fusées. Au collège, on a utilisé tous les exposés et travaux pratiques pour en apprendre plus. C’était l’époque du début de SpaceX. C’était incroyable! Ces engins qui atterrissent ont bouleversé le spatial», se rappelle Julie Böhning.