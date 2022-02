Sale affaire – 1923 – Une bande de Suisses alémaniques dévalisait la Riviera vaudoise Coup d’œil dans la chronique judiciaire de la «Feuille d’Avis de Lausanne» du «bon vieux temps». Gilles Simond

L’invraisemblable capharnaüm accumulé par la bande, en cours d’inventaire dans les locaux de la Police scientifique de Lausanne. Collection photographique Reiss/Université de Lausanne

Sur la Riviera vaudoise, en été 1922, on a du mal à trouver le sommeil. Depuis plusieurs semaines, la région entre Vevey et Villeneuve est l’objet d’un nombre de cambriolages assez important et en tout cas considéré comme inhabituel. Portes, fenêtres et serrures fracturées, lampes, téléphones et tentures arrachés, maisons et caves mises à sac: le mode opératoire, dans des maisons inhabitées, et la quantité d’objets disparus font penser qu’on a affaire à une seule et même bande. Mais les différentes enquêtes font chou blanc.