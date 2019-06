Une banque pourra fournir votre identité électronique

«Nous soutiendrions un référendum»

La Fédération romande des consommateurs fait partie d’une alliance d’organisations qui plaide pour que l’État fournisse l’e-ID et non des privés.



Êtes-vous prêts à lancer le référendum?

Aucune décision n’a été prise. Les améliorations décidées par le Conseil des États doivent encore être validées par le Conseil national. Mais si un référendum était lancé, nous le soutiendrions.



Ces améliorations ne vous rassurent pas?

Oui et non. Notre plus grande crainte était que les données générées par l’e-ID ne soient utilisées à d’autres fins que l’identification du citoyen, notamment à des fins commerciales. Le Conseil des États a mis un garde-fou dans la loi et c’est très bien. Mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit une assurance suffisante contre tous les risques de dérives.



La Confédération pourra aussi développer sa propre e-ID. Sur ce point, vous avez été entendus.

Nous aurions préféré que la Suisse développe une e-ID à la manière de nos voisins, avec un fort contrôle étatique. Aujourd’hui, même si cette possibilité est dans la loi, cela prendra du temps pour que la Confédération développe une solution informatique ex nihilo, alors que le consortium privé SwissSign est déjà prêt à se lancer sur le marché.



Mais le Conseil fédéral ne veut justement pas faire comme l’Allemagne, où l’e-ID publique ne convainc que 3% des gens!

Mais la Suisse prend vraiment le chemin inverse. On ne peut même pas parler de partenariat public-privé dès lors que les données ne seront pas en mains de l’État. Dans le processus, la Confédération se limitera à confirmer votre identité. Mais les données liées à l’utilisation de l’e-ID seront stockées par le fournisseur.



Il y aura des règles.

Il y aura certes des cautèles, mais sur le fond, on permettra à des entreprises privées de connaître encore davantage de choses sur le citoyen. On pourrait sans doute développer des solutions informatiques où les entreprises n’auraient pas accès aux données fournies lors de l’utilisation de l’e-ID. Mais serait-ce du coup aussi intéressant pour les privés de fournir ce service?