Cave de Mont-sur-Rolle – Une belle cuvée d’hommage à son père disparu Quentin Gallay a utilisé le foudre commandé par son père décédé en 2019 pour élaborer un chasselas en sa mémoire. David Moginier

Quentin Gallay, à droite, a élaboré ce vin avec l’oenologue Fabio Penta (au centre). A gauche, la dégustatrice Marie Linder apprécie. Facebook/La Muscadelle

À Mont-sur-Rolle, Jean-Daniel Gallay était connu comme le loup blanc. Le vigneron était aussi président de l’Association vaudoise de lutte suisse et membre de plusieurs associations. Il avait également bien développé le domaine familial vieux de deux siècles, faisant passer son vignoble de 2 à 11 ha et construit avec son père la cave en 1979. Qu’il reprend ensuite en 1995. Hélas, l’an dernier, la maladie a finalement eu raison de l’ancien président de l’Abbaye des Amis, à Aubonne.

Son fils Quentin dirige désormais la Muscadelle, à 29 ans. Il a décidé de rendre hommage à son père par une Cuvée 1958, l’année de naissance de celui-ci. Fabio Penta, qui l’a vinifié, a renoncé à la fermentation malolactique pour permettre à ce chasselas de se marier avec le bois neuf du foudre de chêne que le vigneron s’était commandé pour ses 60 ans. C’est là que cette Cuvée 1958 a été élevée, 3420 litres d’un vin porteur d’émotion.

Le raisin vient de la plus vieille parcelle du domaine, en contrebas de la maison, où reposent les cendres de Jean-Daniel. Et le vin a été mis dans une belle bouteille sérigraphiée en lettres dorées, pour s’ajouter aux 17 vins du domaine, dont quatre autres chasselas. Et l’aventure continue puisque le fils est en train de mener le projet d’une nouvelle cave à la Muscadelle.D.MOG.