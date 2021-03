Hockey sur glace – Une belle opération, avec un power play décisif Le Lausanne HC s’est offert Zurich, jeudi soir à la Vaudoise aréna (5-1). Il a su faire la différence en situations spéciales lorsque son adversaire a perdu les pédales. Jérôme Reynard

Floran Douay pousse le puck au fond et inscrit le 2-1 pour le LHC sur un contre lancé par Etienne Froidevaux en infériorité numérique (15e). KEYSTONE

Prendre trois points face à Zurich dans la période que traverse le LHC, c’est forcément une très bonne chose. Qui doit faire beaucoup de bien sous les casques. D’autant qu’une fois n’est pas coutume, les Lions peuvent se targuer d’avoir mieux gérer les situations spéciales que leur adversaire.

Il y a eu ce but en infériorité numérique, amené par Froidevaux et marqué par Douay (15e 2-1), alors que Lausanne était clairement en difficulté. Et il y a eu ces deux réussites en power play (28e Hudacek 3-1, 33e Gibbons 4-1). Deux réalisations qui lui ont permis de faire le break au moment où il fallait, soit lorsque les hommes de Rikard Grönborg ont perdu les pédales, à l’image de Noreau, expulsé pour un balayage sur Krakauskas (29e).

Un nouveau responsable pour les juniors Afficher plus Le LHC devrait annoncer ce jeudi la nomination d’Urs Burkart au poste de responsable de son mouvement junior. L’ancien défenseur international (58 ans), arrivé il y a un peu plus d’un an au sein du club vaudois en qualité de coordinateur de développement, remplacera John Gobbi, parti début février. JR

Malgré une entame de rencontre à nouveau compliquée, les Lions ont livré une performance sur la lignée de celle produite face à FR Gottéron. Avec un jeu de puissance qui semble donc aller mieux et qui aurait même pu afficher de meilleures statistiques si l’on songe aux multiples tirs sur les montants totalisés jeudi. Ce regain de forme en power play, le LHC le doit à ses artilleurs mais pas seulement. Impossible en effet de ne pas souligner le travail efficace de Bozon et d’Almond (de retour de blessure depuis mardi) en supériorité numérique, devant la cage notamment.

Genève dimanche

Si Lausanne avançait dernièrement au ralenti, il a réalisé une très belle opération comptable, en se rapprochant du trio de tête tout en prenant trois longueurs d’avance sur Davos (5e), avec ses matches en moins. Dimanche, il se rendra à Genève avec un peu moins de pression et une jauge de confiance reboostée. Dans une période aussi congestionnée que celle qu’il traverse, c’est loin d’être anodin.