Intempéries à Genève – Une bise à près de 100 km/h fait de nombreux dégâts Dimanche, ils étaient plus de 220 pompiers professionnels et volontaires mobilisés dans le canton. Reportage. Léa Frischknecht

Dimanche, les pompiers du SIS ont sillonné le canton pour diverses interventions liées à la bise. MAGALI GIRARDIN

Dimanche, ils étaient prêts dès l’aurore: les équipes du Service d’incendie et de secours (SIS) de Genève avaient anticipé les importantes rafales de vent, frôlant les 100 km/h, annoncées par MétéoSuisse qui plaçait Genève en alerte de danger 3. Au total, plus de 200 pompiers professionnels et volontaires du SIS étaient mobilisés, appuyés de volontaires d’une quinzaine de communes genevoises.

1 / 2 À la centrale d’engagement et de traitement des alarmes, cinq pompiers répondent et traitent de nombreux appels. MAGALI GIRARDIN

À 14 h, dans la centrale d’engagement et de traitement des alarmes, le calme règne. Mais la tâche est importante. Chaque opérateur, casque aux oreilles, répond aux appels des citoyens qui composent le 118. «À l’angle de la rue de Bourgogne vous dites?» «Pouvez-vous me dire s’il y a des blessés?» «Assurez-vous que vos enfants restent bien à l’intérieur et nous vous envoyons quelqu’un», entend-on ici ou là. «Depuis midi, nous recevons en moyenne un appel par minute, indique Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Entre 8 h et 13 h, nous avons procédé à 82 interventions.»

Objectif zéro blessé

Des interventions principalement liées à des chutes d’arbres, des bâches de chantier qui s’envolent, des tuiles de toit qui se décrochent. Dans la salle d’à côté, les écrans géants du centre opérationnel donnent une idée de la situation. Des pictogrammes de couleur recouvrent la carte du canton: ce sont les interventions en cours ou en attente.

1 / 3 Sur le toit d’un immeuble de la rue Maunoir, les pompiers s’activent pour découper de la tôle qui menace de s’envoler. MAGALI GIRARDIN

Aux Eaux-Vives, rue Maunoir, c’est un morceau de tôle qui se détache du toit d’un immeuble de six étages. En toute précaution, plusieurs pompiers s’attellent à scier la ferraille pour la dégager. «Il faut bien prendre des mesures de sécurité pour ne pas que tout s’envole en emportant quelqu’un avec, détaille le lieutenant Nicolas Millot. Ce matin, le colonel a été clair: aucun blessé parmi les pompiers d’ici à ce soir.»

Les voisins, depuis l’immeuble d’en face, assistent à la scène, curieux. Petit à petit, le soleil disparaît et le ciel se couvre. Depuis les toits, les soldats du feu aperçoivent un grand échafaudage dont la bâche vacille au rythme des bourrasques. Le signal est donné à la centrale.

Balcon décroché

Vers 15 h 20, au chemin de Plonjon, qui longe le parc des Eaux-Vives, cinq pompiers volontaires, tronçonneuses en main, tentent de dégager un arbre allongé sur la route. À quelques centaines de mètres de là, le lac prend des allures d’océan. De grosses vagues s’écrasent avec fracas sur les rochers tandis que les mâts des bateaux s’entrechoquent musicalement.

1 / 2 Aux abords du parc des Eaux-Vives, un arbre est tombé. Il empêche les habitants de rejoindre leurs logements. MAGALI GIRARDIN

Sur l’autre rive, on ne chôme pas non plus. Le quai du Mont-Blanc est fermé à la circulation durant près de 2 h 30, le temps que les pompiers dégagent un morceau de balcon qui s’est décroché de l’Hôtel de la Paix. Les quelques curieux venus profiter de l’ambiance particulière de la rade lèvent les yeux, tout en maintenant leurs couvre-chefs en place. Avec l’arrivée de la bise, les températures printanières des derniers jours ont drastiquement chuté. Dimanche, le mercure ne grimpera pas au-dessus de 4 degrés.

À 18 h, alors que la nuit tombe, on recense 249 interventions depuis l’aube. Aucune victime n’est à déplorer. Mais ce n’est pas fini: les hommes et les femmes du SIS continuent d’œuvrer pour maintenir les Genevois en sécurité. Ils seront relayés lundi matin par une équipe au repos qui prendra la tête des opérations pour les vingt-quatre heures suivantes. Si la bise devrait se calmer un peu, les équipes du SIS s’attendent à d’autres interventions en tout début de semaine.

1 / 3 Au dernier étage de l’Hôtel de la Paix, un morceau de balcon a été arraché par la bise. MAGALI GIRARDIN

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

