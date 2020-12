Suisse – Un bonne année 2021 en perspective pour Pilatus Pour Oscar Schwenk, président du conseil d’administration, le succès de Pilatus est dû à l’incertitude qui entoure les liaisons aériennes actuellement. Le groupe prévoit d’engager du personnel.

En 2021, la production d’appareils sera supérieure à celle de cette année, ce qui nécessitera plus d’employés. (image d’illustration) Keystone

L’année 2020 a été couronnée de succès pour le constructeur aéronautique Pilatus, et les perspectives pour l’exercice à venir sont solides, estime le président du conseil d’administration Oscar Schwenk dans une interview accordée à la «Luzerner Zeitung».

Alors que l’industrie aéronautique souffre des effets de la crise du coronavirus, Pilatus a le vent en poupe. «Aux États-Unis en particulier, de plus en plus de sociétés achètent leurs propres avions d’affaires, notamment en raison de l’incertitude qui entoure les liaisons aériennes», explique Oscar Schwenk. Les femmes et hommes d’affaires semblent également craindre les risques de contagion dans de gros avions.

Bien que les résultats de l’exercice 2020 ne soient pas encore disponibles, Oscar Schwenk estime qu’il peut déjà annoncer «une bonne année». Et les perspectives pour 2021 ne sont pas mauvaises non plus, a-t-il ajouté. «Déjà presque tous les avions que nous pouvons produire en 2021 ont été vendus. C’est fantastique», a déclaré le président.

Pilatus est d’ailleurs à la recherche de personnel, car plus d’avions ont été vendus que prévu, surtout aux États-Unis. En 2021, la production d’appareils sera supérieure à celle de cette année, ce qui nécessitera plus d’employés.

Moins de 30 personnes touchées

Malgré les décisions de confinement et la paralysie économique qu’elles ont provoquée, seules quelques mesures de retraites anticipées et le regroupement de certains postes à temps partiel ont été décidés. Au total, moins de 30 personnes ont été touchées, sur un total de plus de 2200 employés à Stans, précise Schwenk.

Entre-temps, dans le cadre de l’affaire en Arabie Saoudite, les procédures relatives aux prestations de services ont été abandonnées en raison d’une violation présumée de l’obligation de signalement, mais d’autres procédures sont encore en cours. La question est de savoir si les contrats d’entretien relèvent ou non du droit des mercenaires. On ne sait pas encore quand une décision sera prise.

ATS/NXP