Beau livre édité à Lausanne – Une bouffée d’oxygène avec l’impressionniste Sisley Somme scientifique également destinée aux amateurs de l’artiste, l’ouvrage recense et illustre ses peintures et pastels. Florence Millioud-Henriques

«La gare de Moret-sur-Loing, soleil d’hiver», pastel sur papier marouflé sur toile, fait partie de la septantaine de pastels recensés par l’ouvrage qui vient de paraître. Bibliothèque des arts, Lausanne

Avant même de tourner les plus de 500 pages, invitation à découvrir l’œuvre d’Alfred Sisley (1839-1899), il y a une belle histoire qui passe par Lausanne et les Daulte! Avec d’abord le père – François (1924-1998) – le fondateur et premier directeur de la Fondation de l’Hermitage, également reconnu comme un expert de l’œuvre du plus joyeux des impressionnistes.

Alfred Sisley peint par son ami Auguste Renoir en 1876. Art institute Chicago

En 1959, c’est lui qui livre le premier catalogue raisonné des peintures du paysagiste, qui commençait «toujours par le ciel». Soixante-deux ans plus tard, c’est son fils, Olivier, directeur de la Bibliothèque des arts à Lausanne, qui édite «Alfred Sisley, catalogue critique des peintures et des pastels.»