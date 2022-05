Action soutenue 20KM Lausanne – Une bouffée d’oxygène dans le monde du handicap Outre ses services et conseils, insieme Vaud propose près de 4000 journées de loisirs à ses adhérents. Pierre-Alain Schlosser

L’équipe d’insieme Vaud sort chaque année un maillot spécifique pour les 20KM de Lausanne. Odile Rossellat, Alissa Oueslati, Émilie Maghakian, Aline Luginbühl, Louis Matthey et Sylvie Domenjoz présentent celui de la dernière édition. Celui de cette année sera jaune citron. FLORIAN CELLA

On ne pouvait pas porter un nom plus inclusif. L’association insieme (avec une minuscule, nous a-t-on précisé!) signifie «ensemble» en italien. Et si le titre de Toto Cutugno, lauréat du Concours Eurovision de la chanson, nous vient tout de suite en tête en le prononçant, c’est une autre mélodie que les membres d’insieme Vaud entonnent. Celle du partage et de l’amitié.