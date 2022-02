Une soirée hommage exceptionnelle – Une bougie pour Stephen Sondheim Au 2.21, les musiques et paroles du génie de la comédie musicale sont entonnées par une bande d’artistes et d’amis, amoureux du genre. Dont Dominique Tille. Jean Pierre Pastori

Stephen Sondheim a marqué de son empreinte l’univers de la comédie musicale en signant certaines des plus belles et célèbres partitions du genre. Getty Images via AFP

Vous avez dit Sondheim? Stephen Sondheim, le compositeur de «Follies», «Company», «A Little Night Music», «Into the Woods» et «Sunday in the Park with John», décédé le 26 novembre dernier. Vous avez dit Collectif Sondheim? Une brochette de comédiennes et comédiens, chanteuses et chanteuses – suisses romands et passionnés de comédie musicale. En hommage au maître disparu, les artistes s’apprêtent à allumer «Une bougie pour M. Sondheim», ce vendredi, sous la voûte du 2.21, à Lausanne.