Accueil de jour – Une bouteille à la mer pour soulager les crèches «covidées»

Le bilan s’alourdit dans le milieu de l’accueil de jour des enfants. Mercredi, L’Arche de Noé, une garderie yverdonoise, annonçait à son tour devoir fermer ses portes provisoirement. Afin d’éviter l’hécatombe, un appel aux volontaires a été lancé mercredi matin par la FRAJE. Précisions sur la démarche avec Claude Borgeaud, secrétaire général.

Qu’est-ce qui a justifié cet appel aux renforts?

Dans cette pandémie, les choses vont très vite, dans un sens comme dans l’autre. Après les Fêtes, et depuis la reprise, on a constaté que la situation devenait vraiment critique. À un moment donné, on se retrouve à ne plus pouvoir assurer la prestation et il devient nécessaire de fermer certains groupes d’âges ou institutions. On a alors décidé de relancer cette action (ndlr: une démarche similaire avait déjà été menée au printemps 2020).