Polémique à Lausanne – Une boutique de mode installe une vitrine jugée raciste L’Association des étudiants afro-descendants a montré du doigt Maniak, installée dans le quartier du Flon. Jérôme Cachin

«La boutique Maniak présente ses excuses à la communauté afro-descendante pour la mise en place récente d’une de nos vitrines. C’est une erreur d’interprétation de notre part. La personne derrière cette idée avait pour seule intention d’appuyer le côté un peu sexy femme dominatrice.» Voilà ce qu’on peut lire sur le compte Instagram du magasin, dont les grandes vitrines sont bien connues des habitués du quartier du Flon.

À l’origine de ces plates excuses, il y a l’indignation de l’Association des étudiants afro-descendants de l’Université de Lausanne. Sur son compte Instagram, cette association diffuse la photo de la vitrine de Maniak, à côté d’un cliché noir et blanc montrant deux esclaves noirs enchaînés, avec ce commentaire: «La mise en esclavage des peuples africains et afro-descendants, aussi appelée «traite négrière», ayant causé, selon les estimations, la mise en servitude et la déportation massive de 20 à 35 millions d’individus représente l’un des crimes les plus abominables de l’histoire humaine.»

Le succès de cette publication de l’association est considérable, avec près de 2500 likes, toutefois très loin du record de 6000 likes dénonçant l’imitation d’un accent africain par la présidente du Grand Conseil, Laurence Cretegny, lors d’une séance plénière du parlement en septembre 2021.

Indignation et boycott

La plupart des commentaires sont indignés. Certains appellent au boycott de la boutique, d’autres ne comprennent pas qu’il puisse s’agir d’une erreur ou qu’aucun membre du personnel ne se soit aperçu du problème.

Rares sont ceux qui absolvent la boutique: «C’est juste des mannequins et, en général, ils sont juste noirs ou blancs, faut arrêter de tout interpréter comme ça», juge un commentateur. «Le but c’était plutôt de représenter une femme dominatrice sauf erreur… Et ils n’avaient que des modèles de couleur noire pour le coup… C’est vrai que le choix des couleurs est mal tombé…» ajoute un autre.

Laqués en noir

Dans Blick.ch, qui, photo à l’appui, a relayé l’indignation de l’association quelques heures avant sa publication Instagram, Isabelle Morand, patronne de Maniak, déclare: «Nous sommes ouverts depuis quarante ans et cela fait quarante ans que nous sommes le magasin de toutes les minorités. […] En période de solde, nous faisons des vitrines avec des décorations en aluminium, telles que celles qui ont posé problème. En l’occurrence, j’étais en vacances quand cela s’est passé. […] Je comprends la confusion générée par le fait que les deux hommes sont représentés par nos mannequins laqués que nous avons depuis longtemps.»

