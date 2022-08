Conducteur en fuite – Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles Six personnes ont été blessées par un véhicule ce vendredi dans le centre historique de la capitale belge. Le conducteur est toujours recherché.

Six blessés ont été soignés sur les lieux de l’accident, a indiqué une porte-parole de la police de Bruxelles. LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA/AFP

Une camionnette a «foncé» vendredi sur la terrasse d’un café dans le centre de Bruxelles, faisant six blessés légers avant de prendre la fuite, a annoncé la police locale, sans se prononcer sur le caractère délibéré ou non de la collision et les éventuelles motivations du conducteur.

«Un peu avant 13h, une camionnette a foncé sur une terrasse rue Saint-Michel», dans le centre historique de la ville, très fréquenté, «et le conducteur a pris la fuite à bord de son véhicule» après la collision, a indiqué à l’AFP une porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale.

«Les services de secours étaient très vite sur les lieux, il y a eu six blessés légers qui ont été soignés sur place», tandis que la camionnette a été retrouvée peu après, a-t-elle ajouté. Le conducteur était lui toujours recherché vendredi vers 15h30.

Enquête en cours

«L’enquête est en cours, c’est trop tôt pour se prononcer» sur les circonstances de la collision, a indiqué la police.

«Ce qui est sûr c’est que le véhicule roulait à une vitesse extrêmement vive» en direction de la terrasse, où se trouvait «un mélange de touristes, d’employés de la ville, d’habitants et de Belges fréquentant la capitale», a observé le maire de Bruxelles, Philippe Close, cité par le quotidien «Le Soir».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.