Football – Une campagne pour demander la démission de Souleymane Cissé Dans leur opposition frontale avec le directeur sportif, les supporters du Lausanne-Sport ont franchi un pas supplémentaire en lançant une campagne sur les réseaux sociaux.

Contre Grasshopper samedi, une banderole déployée à la Tuilière demandait la démission de Souleymane Cissé. Pascal Muller/freshfocus

La fracture n’est pas récente. Entre les supporters du Lausanne-Sport et le directeur sportif Souleymane Cissé, cela fait déjà un bout de temps que rien ne va. Avant Noël déjà, les ultras lausannois avaient fait plus d’une fois savoir leur mécontentement à l’égard du travail de l’Ivoirien, en poste depuis juin 2020. Mercredi, quatre jours après la défaite 2-0 contre Grasshopper, le Kop Sud Lausanne (qui réunit les groupes de supporters placés derrière les buts, dont notamment les Loz Boys) a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour faire part de ses doléances.

Le texte, partagé plusieurs dizaines de fois, relève notamment le scepticisme quant aux expériences précédentes de Souleymane Cissé (notamment à Bordeaux, où il a été mis en cause dans des transferts douteux de jeunes joueurs) et fait le bilan des reproches qui sont faits au patron du sportif du LS.

Non sans ajouter certaines doléances, qui ne s’arrêtent pas à la démission de celui qui a toujours été adoubé par Ineos Football, et notamment son directeur Julien Fournier. Les ultras demandent ainsi également «une restructuration au sein de l’organe sportif de notre club afin d’y développer un projet cohérent pour le Lausanne-Sports et les Vaudois». Le communiqué lance également un cri de ralliement, qui se mue en hashtag sur les réseaux sociaux: «Cissé, casse-toi!»

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que le kop lausannois exprime par écrit son mécontentement à l’égard de Cissé. Lors du derby contre Servette à la Praille le 5 février, il avait déjà déployé douze banderoles, sous le thème des «11 commandements». Sans effet jusqu’ici.

