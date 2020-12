Élections à Pully – Une candidate UDC à la Municipalité La présidente de la section locale du parti, Lena Lio, brigue un poste à l’Exécutif. Marie Nicollier

Lena Lio, ex-députée au Grand Conseil vaudois. DR

Lena Lio, la présidente de la section UDC de Pully, se lance dans la course à la Municipalité. Conseillère communale depuis deux législatures et ex-députée, cette ancienne diplomate d’origine chinoise vit en Suisse depuis plus de trente ans.

La cheffe d’entreprise liste plusieurs objectifs politiques, à commencer par le soutien de l’économie locale. Elle évoque la gestion des finances communales, qui sont dans le rouge: «La Municipalité est aujourd’hui obligée de faire des efforts mais Pully ne serait peut-être pas dans cette situation si on n’avait pas autant dépensé.» L’arrivée de l’UDC à l’Exécutif permettrait «d’avoir plusieurs vues sur la question des dépenses».