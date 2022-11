Interview d’Aline Trede – «Une candidature Verte cette année n’avait aucune chance d’aboutir» Le parti ne s’attaquera pas au siège PS de Simonetta Sommaruga. La cheffe du groupe parlementaire revient sur cette décision.

Le parti politique avait déjà décidé avant l’annonce de la démission de Simonetta Sommaruga de ne pas s’attaquer à un siège du PS durant cette législature. KEYSTONE

La cheffe du groupe parlementaire des Verts Aline Trede estime qu’une offensive de son parti au Conseil fédéral cette année n’a aucune chance d’aboutir. «Nous ne voulions pas gaspiller des ressources dans un jeu d’échecs un an avant les élections fédérales», a-t-elle indiqué.

Même si le Centre et les Vert’libéraux avaient soutenu un siège vert au Conseil fédéral au détriment du PS, il manquerait toujours le soutien du PLR, a déclaré Aline Trede dans une interview publiée mardi par les titres du groupe alémanique CH Media. Son groupe avait en outre déjà décidé avant l’annonce de la démission de Simonetta Sommaruga de ne pas s’attaquer à un siège du PS durant cette législature.

«Discordance»

Attaquer un siège bourgeois fait plus de sens à ses yeux. Avec quatre sièges sur sept, le camp bourgeois a actuellement la majorité au Conseil fédéral alors qu’il représente 42% de l’électorat, a commenté la parlementaire. Cette disproportion est plus forte que s’il y avait deux sièges pour le PS et un pour les Verts.

Si les forces écologistes confirment leur force lors des prochaines élections, cette «discordance» s’accentuera encore. Ce sera alors au centre ou au PLR de réagir: «l’un des deux partis devra se rapprocher des Verts pour sauver ses propres sièges», a déclaré Aline Trede.

